Osmaniye'de Engelliler İçin Farkındalık Basketbol Maçı Düzenlendi - Son Dakika
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Osmaniye'de Engelliler İçin Farkındalık Basketbol Maçı Düzenlendi

Osmaniye\'de Engelliler İçin Farkındalık Basketbol Maçı Düzenlendi

Osmaniye Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, belediye personeli ve engelli basketbolcular arasında dostluk maçı yapıldı. Maç sonunda dostluğun kazandığını vurgulayan yetkililer, engellilere yönelik farkındalık çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

05.12.2024 15:40  Güncelleme: 15:43
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Osmaniye'de engelliler konusunda farkındalık oluşturmak için basketbol dostluk maçı düzenlendi.

Osmaniye Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, belediye personeli ile 7 Ocak Engelliler Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımı karşı karşıya geldi. Tekerlekli sandalyede ilerlemekte güçlük çektikleri gözlenen belediye çalışanları ile engelli basketbolcular arasında geçen kıyasıya mücadele renkli görüntülere sahne oldu.

Belediye Başkan Yardımcısı Kevser Davarcı, karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada herkesin birer engelli adayı olduğunu belirterek, belediye olarak engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için birçok çalışmaya imza attıklarını söyledi.

7 Ocak Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Derviş Arslan ise düzenlenen farkındalık maçında kazananın 'dostluk' olduğunu ifade etti. Aslan, karşılaşmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Aslan'a çiçek takdim edilirken, katılımcılara tatlı ikramına bulunuldu. Ayrıca Osmaniye Belediyesi tarafından 7 Ocak Engelliler Spor Kulübüne basketbol topu hediye edildi.

Programa Belediye Başkan Yardımcıları Kevser Davarcı, Sait Başkurt, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Kadir Dündar, belediye birim müdür ve amirleri ile çok sayıda izleyici katıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Engelliler İçin Farkındalık Basketbol Maçı Düzenlendi - Son Dakika

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