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Osmaniye'de FETÖ hükümlüsü eski üsteğmen yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de FETÖ hükümlüsü eski üsteğmen yakalandı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski üsteğmen H.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yakalanan H.S., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

07.01.2024 - 09:29,
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Osmaniye'de FETÖ hükümlüsü eski üsteğmen yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski üsteğmen yakalandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski üsteğmen H.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede yapılan teknik ve fiziki takip sonucu H.S. Osmaniye'de yakalandı.

Yakalanan H.S., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Osmaniye\'de FETÖ hükümlüsü eski üsteğmen yakalandı
Kaynak: İHA
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