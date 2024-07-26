Osmaniye\'de fırtınadan zarar gören konteyner çarşıda depremzede esnafın yaraları sarılıyor

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Osmaniye'de şiddetli fırtınadan zarar gören konteyner çarşıda bulunan depremzede esnafın yaraları sarılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Osmaniye'de meydana gelen fırtına ve şiddetli yağmur kent genelinde birçok olumsuzluğa neden olmuştu. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de depremde iş yerleri yıkılan depremzede esnaf için kurulan ve 104 konteyner bulunan Cebelibereket Konteyner Çarşısı'nda çoğu iş yeri zarar gördü. Fırtına ve şiddetli yağmurda çatısı ve sundurmaları devrilen ve iş yerlerine su dolan depremzede esnaf yetkililerin gerekli iyileştirme çalışmalarına yardımcı olduğunu ancak kalıcı önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Depremin etkisini atlatmadan ikinci bir doğal afet yaşadıklarını söyleyen Erol Fermancı, "Eşimin depremden dolayı iş yeri yıkıldı ve depremzede olarak Cebelibereket Konteyner Çarşı'ya tahsis edilen yerimize geldik. Yoğun bir yağmurun yağması sonucu çarşımız bize benzer birçok arkadaşımızın da iş yeri bu şekilde su altında kaldı. Yarım saat içinde iş yerimizdeki tüm ürünlerimiz hasar görecek şekilde ıslandı, harap oldu. Biz depremzede olarak ikinci bir defa doğal afetten dolayı zarar gördük. Depremin izlerini silmeden bu defa da hava muhalefeti nedeniyle bu daha önceden de yaşandı. Sel felaketinden sonra sayın valimiz ve yardımcıları geldiler yerinde tespit ettiler. Bugün de yine valilikten görevliler hasar tespiti için geldiler. Biz kalıcı çözüm ve hasarımızın karşılanması istiyoruz" diye konuştu.

Fırtına ve yağmurda birçok ürününün zarar gördüğünü ifade eden Ahmet Demirci ise, "İş yerimizin yıkıldığından dolayı sağ olsun valimizin de yardımıyla burada konteyner çarşıdayız. Dünkü yağmurdan dolayı bazı malzemelerimiz hasar gördü. Belediye başkanımız, sayın valimiz buraya ziyarette bulundular. Olayla ilgili incelemelerde bulundular, gereken yardımların yapılacağını söylediler. AFAD müdürlüğünün gelip burada bizlere yardımcı olması bizleri çok mutlu etti" dedi. - OSMANİYE