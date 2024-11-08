Osmaniye'de İlk Göz Kapağı Ameliyatı - Son Dakika
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Osmaniye'de İlk Göz Kapağı Ameliyatı

5 yaşındaki Suriyeli Muhammed Elmevla, doğuştan göz kapağı düşüklüğü için ameliyat oldu.

08.11.2024 21:56
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Osmaniye'de ilk defa yapılan göz kapağı kaldırma ameliyatı ile sağlığına kavuştu

OSMANİYE - Osmaniye'de doğuştan sol göz kapağında düşüklük sorunu bulunan 5 yaşındaki Suriyeli Muhammed Elmevla'ya, göz kapağı kaldırma ameliyatı yapıldı.

Osmaniye'de yaşayan 5 yaşındaki Suriyeli Muhammed Elmevla, doğuştan sol göz kapağında düşüklük sorunu nedeniyle ailesi tarafından Osmaniye Devlet Hastanesine götürüldü. Göz Hastalıkları Kliniğinde yapılan tetkik ve tedavilerinin ardından nadir görülen Konjenital Ptosisi için ameliyat kararı verildi. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Eren Hüzmeli ve ekibi tarafından hastaya Osmaniye Devlet Hastanesinde ilk ve bölgede nadir görülen frontal askılama cerrahisi uygulandı.

Osmaniye'de bu hastalıktan mustarip hastalarımız artık çevre illere gitmelerine gerek kalmayacağını söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Eren Hüzmeli," Osmaniye Devlet Hastanesi'nde göz hastalıkları ekibi olarak çok çeşitli ameliyatlar yapmaktayız. Bugün de ameliyat çeşitlerimize doğuştan göz kapağı düşüklüğü olan hastamızda frontal askılama cerrahisinde da ekleyeceğiz. Osmaniye Devlet Hastanesi'nde ve bu bölgede bir ilk olacak ameliyatımız. Konjenital ptosisin göz kapağının düşmesi hastalığıdır, ptosisin bir sürü çeşidi olmakla birlikte bugün yapılan konjenital doğuştan göz kapağı düşüklüğü yani konjenital ptosis hastalığıdır. Ptosis hastalığında çok çeşitli cerrahi teknikler olmakla birlikte bunların arasında doğuştan kapak düşüklüğü olanlarda ve görme aksını kapatanlarda göz tembelliğini engellemek için erken müdahale etmemiz ve frontal askılama dediğimiz bir cerrahi yöntemi yapmamız gerekir. Osmaniye'de bu tür bir ameliyatın ilk defa gerçekleştirilmesinin bir parçası olmaktan ekip olarak mutluyuz. Hastanemiz sağlık alanındaki yenilikçi yaklaşımlarımızla, her bir hastamıza daha iyi bir gelecek sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Osmaniye'de bu hastalıktan mustarip hastalarımız artık çevre illere gitmelerine gerek kalmadı. Hastanemizde de başarılı bir şekilde uyguluyoruz. " diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de İlk Göz Kapağı Ameliyatı - Son Dakika

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