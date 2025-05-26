Osmaniye\'de İnşaat Kuyusuna Düşen Yavru Kedi Kurtarıldı

Osmaniye'de inşaat alanında bulunan kuyuya düşen yavru kedi kurtarıldı

OSMANİYE - Osmaniye'de inşaatta bulunan fore kazık kuyusuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Alibeyli Mahallemizdeki dönüşüm alanında fore kazık kuyusuna düşen yavru kedi, duyarlı işçilerin dikkati sayesinde fark edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine sevk edilen Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından, titizlikle yürütülen kurtarma operasyonuyla yavru kedi sağ salim kuyudan çıkartıldı. Yavru kedimizin ilk kontrollerinde herhangi bir yaralanmaya rastlanmamış olup, tedavi ve bakımı için Hayvan Barınağına teslim edildi.