Osmaniye'de Kadın Hakları Günü Etkinliği - Son Dakika
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Osmaniye'de Kadın Hakları Günü Etkinliği

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Avukatlar, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde bir araya gelerek kadın haklarının önemini vurguladı.

05.12.2024 14:58
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(OSMANİYE) - Osmaniye'de avukatlar, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü 'nünde bir araya geldi. Osmaniye Barosu Kadın, Çocuk ve Engelli Hakları Komisyonu adına konuşan Avukat Yeter Enmek, "5 Aralık 1934 tarihli yasa sadece kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı tanımakla kalmamış, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratikleşme sürecinde önemli bir adım atılmıştır. Biz kadınlar Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yoldan aldığımız güç ve cesaretle kadın haklarının geliştirilmesi için çalışmalıyız" dedi.

Osmaniye'de 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir araya gelen avukatlar, günün anlam ve önemine dair basın açıklaması gerçekleştirdi. Düzenlenen açıklamaya Osmaniye Barosu'na bağlı avukatlar, Baro Başkanı Ahmet Şefik Akın ve çok sayıda davetli katıldı.

Osmaniye Barosu Kadın, Çocuk ve Engelli Hakları Komisyonu adına konuşan Avukat Yeter Enmek, şunları söyledi:

"5 Aralık 1934 tarihli yasa sadece kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı tanımakla kalmamış, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratikleşme sürecinde önemli bir adım atılmıştır. Bir toplumun uygarlık yolunda gösterdiği ilerleme, kadına ve gençliğe verdiği değer ve haklarla doğru orantılıdır. Türkiye, kadınların seçme ve seçilme hakkını birçok gelişmiş ülkeden çok daha önce kabul etmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1925'te Kastamonu'da yaptığı konuşmada 'Toplumu kalkındırmak istiyorsak, izlememiz gereken daha emin ve daha etkili bir yol vardır. O da Türk kadınını çalışmalarımıza ortak etmek, hayatımızı onunla birlikte yürütmek, kadının, bilimsel, toplumsal ve ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve koruyucusu yapma yoludur' beyanları ile kadın erkek eşitlik ilkesine Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nin yayınladığı ilkelerden 20 yıl önce ortaya koymuştur.

Biz kadınlar Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yoldan aldığımız güç ve cesaretle ülkenin yolunun belirlenmesinde ve gelişme yolunda atılacak tüm adımlarda görev almanın, yeniliklerin öncüsü olmanın, siyasal yaşamda etkinliği artırmanın ve ülke yönetiminde daha fazla söz sahibi olarak kadınların yaşamın her alanındaki sorunların çözümlenmesi ve kadın haklarının geliştirilmesi için çalışmalıyız."

Kaynak: ANKA

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