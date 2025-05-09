Osmaniye'de Kadına Şiddet: Genç Anne Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
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Yerel

Osmaniye'de Kadına Şiddet: Genç Anne Bıçaklanarak Öldürüldü

20 yaşındaki Fatma Yılmaz, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 1 yaşındaki bebeği koruma altında.

09.05.2025 12:07
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Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de bir çocuk annesi Fatma Yılmaz, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay Osmaniye'de Cumhuriyet Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Bir çocuk annesi  20 yaşındaki Fatma Yılmaz,  24 yaşındaki eşi S.Y ile aralarında  tartışma çıktı. S.Y, eşi Fatma Yılmaz'ı bıçaklayarak öldürdü. S.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Henüz bir yaşındaki bebekleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındığı öğrenildi.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Kadına Şiddet: Genç Anne Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika

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