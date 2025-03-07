Osmaniye'de Kadınlar Günü Yürüyüşü - Son Dakika
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Yerel

Osmaniye'de Kadınlar Günü Yürüyüşü

Osmaniye'de ASHİM ve Baro, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yürüyüş düzenledi. Vali Yılmaz kutladı.

07.03.2025 14:18
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(OSMANİYE) - Osmaniye'de Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (ASHİM) ve Osmaniye Barosu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Osmaniye'de ASHİM ve Osmaniye Barosu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ASHİM personelleri, siyasi partilerin kadın kolları ve kadın STK'lar katıldı. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, şunları söyledi:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Osmaniye'mizde hep birlikte yürüyüş gerçekleştirdik. Kadınlarımız özellikle bütün birimlerin ilgili sosyal kesimin temsil edildiği ve kadınlarımızında olduğu bir yürüyüş gerçekleştirdik. Aslında biliyoruz ki bir milleti güçlü yapan en önemlisi kadınlarımızdır. Özellikle Türk kadını fedakarlık, çalışkanlık, kahramanlık tarihimizde bunun örnekleri ile dolu. Biz Türk kadınıyla gurur duyuyoruz. Her alanda da varlıkları çok kıymetli. Kadınlarımız ne kadar sosyal hayatta, ekonomik hayatta ve siyasi hayatta bütün hayatımızı ilgilendiren her alanda varlıkları başarılarımız açısından geleceğimiz açısından gerçekten olmazsa olmazlar. Dolayısıyla her zaman kadınlarımızın yanında olmaya gayret gösterelim çünkü onlar bizim geleceğimizi inşa eden en güçlü varlıklardır, en sadakatli varlıklardır. Kadınlarımızın gününü bir kez daha kutluyorum. Beraber olmaktan beraber yürümekten, yanlarında yer almaktan çok mutlu ve gururluyum. 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun"

Yürüyüş sonrası Osmaniye Park328 AVM'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla resim sergisi açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Kadınlar Günü Yürüyüşü - Son Dakika

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