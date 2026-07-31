Osmaniye'de Kadınlardan Yer Fıstığı Üretimi - Son Dakika
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Osmaniye'de Kadınlardan Yer Fıstığı Üretimi

Osmaniye\'de Kadınlardan Yer Fıstığı Üretimi
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Osmaniye'de kadınlar, Güvenilir Gıda Üretim Tesisi'nde yer fıstığı üreterek ulusal pazara sunuyor.

Osmaniye'de Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü iş birliğinde hayata geçirilen Güvenilir Gıda Üretim Tesisinde kentin tescilli lezzeti olan yer fıstığının üretiminde kadınlar yer alırken üretilen ürünler ulusal pazara satılıyor.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen SEECO Projesi kapsamında, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile Osmaniye Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü iş birliğinde hayata geçirilen Güvenilir Gıda Üretim Tesisi, Osmaniye yer fıstığının güvenilir gıda standartlarında işlenmesini sağlayarak katma değerli üretime, kadın istihdamına ve bölgesel kalkınmaya katkı sunuyor.

Osmaniye'nin önemli tarımsal değerlerinden biri olan yer fıstığının kalite ve gıda güvenliği standartlarını yükseltmek amacıyla kurulan tesiste, proje kapsamında temin edilen aflatoksin analiz cihazlarıyla üretim öncesinde kapsamlı kalite kontrolleri gerçekleştiriliyor. Yapılan analizler sonucunda uygun bulunan yer fıstıkları, güvenilir üretim süreçlerinden geçirilerek çerezlik yer fıstığı ve yer fıstığı ezmesi başta olmak üzere katma değerli ürünlere dönüştürülüyor.

Proje kapsamında oluşturulan üretim altyapısı, kadınların üretim süreçlerine aktif katılımını desteklerken istihdam olanaklarının artırılmasına da katkı sağlıyor. Tesis, kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer almalarını teşvik eden yapısıyla sosyal kapsayıcılığı destekleyen örnek uygulamalar arasında yer alıyor.

Tesiste üretilen yer fıstığı ürünleri ulusal market zincirlerinde tüketicilerle buluşarak Osmaniye'nin yerel üretim gücünü daha geniş pazarlara taşıyor. Böylece üreticilerin katma değerli üretime yönelmesi teşvik edilirken, Osmaniye yer fıstığının marka değerinin artırılması ve bölgenin rekabet gücünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

DOĞAKA koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında kurulan Güvenilir Gıda Üretim Tesisi; güvenilir üretim altyapısı, Ar-Ge odaklı yaklaşımı ve katma değerli üretim modeliyle bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunuyor. Tesis, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi, kadın istihdamının desteklenmesi ve Osmaniye'nin yerel değerlerinin ekonomik kazanıma dönüştürülmesi açısından örnek bir uygulama olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Osmaniye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de Kadınlardan Yer Fıstığı Üretimi - Son Dakika

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