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Osmaniye'de kimyasal yüklü kamyon alev alev yandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kimyasal ürün taşıyan kamyonet alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu.

Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda Osmaniye istikametine doğru ilerleyen 33 AGL 588 plakalı kimyasal ürün taşıyan kamyonet, Düziçi mevkiinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Alevlerin hızla yayıldığı fark eden sürücü aracı yol kenarına durdurarak yanan araçtan son anda kurtuldu. Yangın sırasında araçtan alevler yükseldi ve patlama meydana geldi. Alevlerin büyümesiyle birlikte yangın otluk alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otluk alan ve kamyonet yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü hafif yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.