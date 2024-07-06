Osmaniye'de Kiracıya Yapılan Yüzde Yüz Zam Tepki Çekti - Son Dakika
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Osmaniye'de Kiracıya Yapılan Yüzde Yüz Zam Tepki Çekti

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Osmaniye'de geçimini ev temizliği yaparak sağlayan Ayşe Koca, kiracısı olduğu eve yüzde yüz zam yapılmasına tepki gösterdi. Deprem bölgesinde kiralık ev bulmanın zorluğuna dikkat çeken Koca, geçim şartlarının zorluğuna dikkat çekerek yardım talebinde bulundu.

06.07.2024 12:01
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HABER: BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'de geçimini ev temizliği yaparak sağlayan Ayşe Koca, kiracısı olduğu eve yüzde yüz zam yapılmasına tepki gösterdi. Deprem bölgesinde kiralık ev bulmanın zorluğuna dikkati çeken Koca, "Ev sahibim annem gelecek diye bana çık diyor. Kirada yüzde yüz artış yaptı. Kiralar pahalı ben bu durumda ne yapacağım. Kiram bin 500'den yüzde yüz zam yapıldı, aylık 3 bin lira oldu. Geçim şartları çok zor. Ev sahibim ısrarla çık diyor" dedi.

Osmaniye Fakıuşağı Mahallesi'nde oturan ve geçimini ev temizliği yaparak sağlayan Ayşe Koca,depremde hasar görmüş kiralık bir evde oturuyor. Ev sahibinin kiraya yüzde yüz zam yapması üzerine açıklamalarda bulunan Koca ev temizliği yaparak geçimini sağladığını belirtti. Kendisine yardım edilmesi için ilgilere seslenen Koca, şöyle konuştu:

" Ben eşimden ayrıyım. Altı senedir buradayım. Ev temizliği yaparak geçimimi sağlıyorum. Olursa gidiyorum olmazsa evdeyim. Evim bu halde. Ev sahibim annem gelecek diye bana çık diyor. Kirada yüzde 100 artış yaptı. Kiralar pahalı ben bu durumda ne yapacağım. Kiram bin 500'den yüzden aylık 3 bin lira oldu. Geçim şartları çok zor. Ev sahibim ısrarla çık diyor. Bu rağmen böyle durumdayken bile ben buraya razıyım. Ama ev sahibim beni çıkartmaya çalışıyor. Beni avukata vereceğini söylüyor. Sskiden kirada yüzde 25 artış vardı ama yeni sistemde yüzde 65 artış oldu. Burası depremzede bölgesi. Benim maddi durumum yok. Osmaniye'de evlerin durumu pahalı olduğu için benimde maddi durumum olmadığı için ilgililerden yardım bekliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Kiracıya Yapılan Yüzde Yüz Zam Tepki Çekti - Son Dakika

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