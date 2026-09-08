Osmaniye\'de konservelik domates fiyatları vatandaşı zorluyor, esnaf 1 lira kârla satıyor

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde konserve domates yapmaya başlayan vatandaşlar fiyatların pahalılığından şikayet ederken; domates satıcıları ise ürünleri 1 lira karla satmalarına rağmen vatandaşların indirim istediğini ifade etti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde konserve domates yapmak için ürün almaya pazara gelen vatandaşlar, fiyatlardan dert yandı.

"NE YAPAYIM? AÇ MI KALALIM?"

Semt pazarına domates almaya gelen bir vatandaş şöyle konuştu:

"İki kasa alacağım, iki kasa da arkadaşım alacak. Kilosunu 15 lira diyorlar, ne diyeceksin. Ne diyeyim ki işçi parası, kamyon parası... Biz kendimize göre pahalı diyoruz ama maaşımız yok 65'lik maaşı ile geçiniyorum. Yetiştiremiyorum eşim de yok öldü. Ne yapayım ben aç mı kalalım pahalı olursa. Bir tane de engelli kızım var ona da bakmam lazım."

Bir başka vatandaş "Domatesin kilosu 13-14-15 lira, 12 liradan başlıyor, almaya çalışıyoruz işte gücümüz yetebilirse. Biraz pahalı belki alırız" dedi.

EMEKLİYİM DOMATESE PAZARLIK YAPIYORUM

Emekli bir vatandaş ise "Domates almaya geldim, pahalı daha uygun olması lazım. Alacağım ne yapalım mecbur alacağım. Ben emekli öğretmenim, geçinmek çok zor. Evet domatese de pazarlık yapıyorum ne yaparsın, yapmak zorundasın" diye konuştu.

Domates satıcısı esnaf ise "Domates satıyorum kilosu 14-13-12 lira, vatandaş yine de pahalı diyor. Karımız hiç hamallık. Maliyetimiz kiloda 13 lira, 1 lira karla satıyoruz ona da indirim istiyorlar" şeklinde konuştu.