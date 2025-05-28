Osmaniye\'de Kurban Pazarında Zarar Eden Besiciler

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANiYE) - Kurban Bayramı yaklaşırken Osmaniye'deki kurban pazarında hem alıcı hem de satıcı kara kara düşünüyor. Muş'tan kurbanlıklarını getirerek pazarda yerini alan besici Yunus Yılmaz, "Bugün samanın tonu 20 bin lira. Bir hayvana sadece 750 kilo saman alabiliyoruz. Genel olarak zararına satıyoruz, daha doğrusu satmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Kurban Bayramı yaklaşırken Osmaniye'deki kurban pazarındaki durgunluk hala sürüyor. Muş'tan kurbanlıklarını getirerek pazarda yerini alan besici Yunus Yılmaz, hayvancılığın bitme noktasına geldiğini söyledi. Hayvanlarını zararına sattıklarını belirten Yılmaz, yine de alım gücünün yetersizliğinden şikayet etti.

Yunus Yılmaz, bu yıl kurbanlıkları geçen seneye kıyasla daha ucuza sattıklarını ancak yine de zarar ettiklerini belirtti. Ortalama 17 bin liraya kurbanlık sattıklarını söyleyen Yılmaz, "Bugün samanın tonu 20 bin lira. Bir hayvana sadece 750 kilo saman alabiliyoruz. Genel olarak zararına satıyoruz, daha doğrusu satmak zorunda kalıyoruz. Geçen sene bir arkadaşımız burada zarar ettiği için bu sene gelmedi. Böyle olunca hayvancılık bitiyor her şey daha da kötüye gidiyor. Yapamıyoruz elimizde kalan son malları da satıp artık bu işi bırakır mıyız inşaatlara gidip çalışır mıyız o da belli değil. Çünkü satamıyoruz zarar ediyoruz. Getiriyoruz zarar ediyoruz. Muş'tan Osmaniye'ye bunları getirdik. Muş'tan buraya araba nakliyesi 30 bin lira" diye konuştu.

Hayvan pazarında kiraladıkları on günlük yer için 25 bin lira ödediklerini belirten Yılmaz, su boruları döşenmiş musluk ve lavabo olmadığını belirterek duruma tepki gösterdi.

"Çoğumuz battık"

Saman ve etin kilosunun neredeyse aynı olduğunu belirten Yılmaz, "Samanın kilosu şu an 11 lira. Neredeyse samanın kilosu ile etin kilosu aynı olmuş. Saman daha pahalı. Ortalama bir hayvan sattığımızda 3 ton 4 ton saman alabiliyorduk. Bugün bir hayvan sattığımızda 750 kilo saman alıyoruz arada uçurum var. Bugün samanın hayvandan daha pahalı olması bunun izah edilebilecek bir durumu var mı ben 70 kiloluk bir hayvan satıyorum saman alamıyorum. Birilerinin bu işe bir el atması lazım. Çoğumuz battık ama hiç değilse kalanlar batmasın" diye ifade etti.