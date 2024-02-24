Osmaniye\'de kurulan Cebelibereket konteyner çarşısı 5 aydır hizmet veriyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de kurulan Cebelibereket konteyner çarşısında; 104 esnaf 5 aydır müşterilerine hizmet veriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye'de esnaflarda olumsuz etkilenmişti. Osmaniye kent merkezinde iş yerleri yıkılan ve ağır hasar gören esnafın yeniden ekonomik hayata katılabilmesi için oluşturulan Cebelibereket Konteyner Çarşısı yaklaşık 5 ay önce hizmete açılmıştı. Konteyner çarşı 104 esnafa umut olurken, vatandaşlarında alışveriş yapmaları için bir imkan oluşturdu.

Depremden sonra umudumuzu kaybetmişken devlet bize burayı tahsis etti diyen Feriha Atalay(51), "İş yerimiz stadyumun karşısındaydı oradaki gelir getiren evlerimiz hepsi yıkıldı. Tam umudumuzu kesmişken burayı bizlere tahsis ettiler. Allah razı olsun; devletimizden, belediyemizden emeği geçen herkesten çok teşekkür ediyoruz. Burası ilk zamanlarda böyle değildi ilk gelenlerdeniz. Buraya dükkanımızı, iş yerimizi kurduk. Marketimiz vardı ayrıca ben yıkıldığımda evimde eşime destek için pasta, börek, ev yemekleri, özellikle pasta türü yapıyordum. Burada işlerime devam ediyorum diğer esnaf arkadaşlarda iyi sıcacık bir ortam oluştu. Buraya ilk geldiğimizde eşim biraz soğuk bakıyordu olur mu olmaz mı diye benim ısrarımla geldik. İnanın burası o kadar güzel ki birbirimize olan bağlılığımız diyaloğumuz hem esnafımız iş arkadaşlarımız birbirine çok destek veriyor. Burayı çok seviyoruz, oturuyoruz burada etrafımıza bakmamız dahi bizim için bir nimet elektrik, su veya kira hiçbir şey ödemedik. Bu çarşıyı gerçekten halkımıza tanıtılması gerekir görülmesi gerekir buranın nasıl daha güzelleştiririz diye elimizden geleni yapmamız gerek. Devletimiz büyüklerimiz taşın altına ellerini koymuşlar bizlerinde koymamız gerekiyor. Bu çarşının tek ihtiyacı tanıtım büyüklerimizin ve esnaf arkadaşlarımızın bu konuda seferber olması gerekiyor vatandaşlarımızın da bize destek olması gerekiyor. Biz mutluyuz emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Konteyner çarşıda tek eksiklerinin tanıtım olduğunu söyleyen Sebahattin Bayar(42), "7 Ocak İlkokul orada aktar dükkanımız vardı depremden dolayı malum yıkıldı. Devletimizden Allah razı olsun burayı bize tahsis etti. Burada bir sıkıntımız yok elektrik, kira sorunumuz yok tek eksiğimiz tanıtım insanların çoğu burayı bilmiyor. Tek sıkıntımız vatandaşlar burayı bilmiyor o yüzden tanıtılması için destek bekliyoruz" dedi. - OSMANİYE