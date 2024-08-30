Osmaniye'de kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu - Son Dakika
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Osmaniye'de kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaz sıcakları etkisi altındayken aniden başlayan kuvvetli sağanak yağış ve fırtına, köy tabelalarını ve ağaçları kökünden söktü. Yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı.

30.08.2024 21:10
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Osmaniye'de kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kuvvetli fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Düziçi ilçesinde yaz sıcakları etkisinin sürdürürken bir anda sağanak yağış ve kuvvetli fırtına etkisini gösterdi. İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve kuvvetli fırtına köy tabelalarını ve ağaçları kökünden söktü. Yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu - Son Dakika
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