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Osmaniye'de Mobil Halkla İlişkiler birimi, vatandaşların beklenti ve taleplerini dinliyor - Son Dakika
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Osmaniye'de Mobil Halkla İlişkiler birimi, vatandaşların beklenti ve taleplerini dinliyor

Osmaniye Belediyesi tarafından projelendirilen 'Mobil Halkla İlişkiler' birimi, vatandaşların beklenti ve taleplerini birebir yerinde dinlemek amacıyla 2 ayda bin 398 vatandaş ile görüşme sağladı. Ekipler, not aldıkları beklenti ve talepleri ilgili müdürlüklere yönlendirerek sorunların çözülmesini sağlıyor. Ayrıca engelli, kimsesi olmayan veya ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların da talepleri yerine getiriliyor.

27.12.2023 - 12:33,
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Osmaniye'de Mobil Halkla İlişkiler birimi, vatandaşların beklenti ve taleplerini dinliyor

OSMANİYE - Vatandaşların beklenti ve taleplerini birebir yerinde dinlemek amacıyla Osmaniye Belediyesi tarafından projelendirilen "Mobil Halkla İlişkiler" birimi 2 ayda bin 398 vatandaş ile görüşme sağladı.

Osmaniye Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde projelendirilen "Mobil Halkla İlişkiler" birimi, yapılan planlamalar çerçevesinde daha önceden belirlenen mahalle, cadde ve sokaklarda vatandaşlarla birebir iletişime geçerek vatandaşların belediyeden beklenti ve taleplerini dinliyor. Kısa zamanda daha geniş bir kitleye ulaşmanın amaçlandığı projede ekiplerin not almış oldukları beklenti ve talepler, Akıllı Kent Otomasyon Sistemi'ne online girilerek konusuna göre ilgili müdürlüklere yönlendiriliyor.

Sistem üzerinden online olarak girilen beklenti ve talepleri gören ilgili müdürlükler de sorunun ortadan kaldırılması amacıyla günlük planlamalarına alıyor. Böylelikle vatandaşlarla yapılan birebir görüşmelerde iletmiş oldukları beklenti ve talepler hızlı bir şekilde yerine getirilmiş oluyor. Ayrıca Mobil Halkla İlişkiler ekipleri engelli, kimsesi olmayan ya da ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların da beklenti, istek ve taleplerini ilgili birimlerle görüşerek birebir yerine getiriyor.

Kent genelinde hizmete başlayan Mobil Halkla İlişkiler, vatandaşlardan iletilen beklenti ve taleplerin yerine getirilmesi için durmaksızın çalışmalarına devam ederken, ekipler 2 ayda bin 398 vatandaş ile birebir görüşerek beklenti ve talepleri yerinde dinledi. Ayrıca yapılan görüşmelerde vatandaşların bilgi sahibi olması amacıyla belediye tarafından yapılan çalışmalar, projeler ve etkinlikler hakkında da vatandaşlara bilgiler verildi.

Osmaniye\'de Mobil Halkla İlişkiler birimi, vatandaşların beklenti ve taleplerini dinliyor
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Osmaniye'de Mobil Halkla İlişkiler birimi, vatandaşların beklenti ve taleplerini dinliyor - Son Dakika
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