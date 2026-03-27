Osmaniye\'de Nevruz\'da hem eğlendiler hem yardım ettiler

27.03.2026 09:30  Güncelleme: 09:32
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Şehit Mustafa Can Ortaokulu tarafından düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamaları ve hayır panayırı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikten elde edilen gelirlerin Gazze ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağışlanacağı bildirildi.

Düziçi Şehit Mustafa Can Ortaokulu bahçesinde, Düziçi Belediyesi ve İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Alaca'nın sponsorluğunda düzenlenen program, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşları bir araya getirdi. Program, Nevruz ateşinin yakılmasıyla başladı. Katılımcılar yakılan ateşin üzerinden atlayarak Nevruz'un geleneklerini yaşattı. Ardından sahne alan öğrenciler tarafından gerçekleştirilen konser ve geleneksel oyunlar etkinliğe renk kattı. Okul bahçesinde kurulan stantlarında öğrenciler ve veliler tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunulurken, elde edilen gelirin Gazze ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışlanacağı ifade edildi.

Etkinlik boyunca öğrenciler halay çekerek doyasıya eğlenirken, ortaya çıkan renkli görüntüler katılımcılardan büyük beğeni topladı. Program, birlik ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

