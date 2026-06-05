Osmaniye'de Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye merkezli 3 ilde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlerin yakalanmalarına yönelik Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Osmaniye merkezli Kahramanmaraş ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 6 aylık banka hesaplarında yapılan incelenmede, 162 milyon lira tutarında hesap hareketliliği olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki sorgu işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 11 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.