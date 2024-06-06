Osmaniye'de Okul Şenliğinde Öğrenciler Suyla Serinletildi

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir okulda düzenlenen şenlikte sıcak hava dolayısıyla bunalan öğrenciler, itfaiye tarafından su sıkılarak serinletildi.

Düziçi ilçesi Harun Reşit İlkokulu'nda Karpuz Şenliği düzenlendi. 40 dereceyi bulan sıcaklıkta yapılan şenlikte öğrenciler sıcaktan bunalınca devreye itfaiye ekipleri girdi. Şenlikte gönüllerince eğlenen öğrencilere Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından püskürtme yapılarak yağmur havası verildi. Öğrencilerin ve öğretmenlerin sıcak havada su ile sevinçleri renkli görüntülere sahne oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - OSMANİYE