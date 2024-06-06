Osmaniye'de Okul Şenliğinde Öğrenciler Suyla Serinletildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmaniye'de Okul Şenliğinde Öğrenciler Suyla Serinletildi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde düzenlenen bir okul şenliğinde sıcak hava nedeniyle bunalan öğrencilere itfaiye tarafından su sıkılarak serinlik sağlandı. Şenlikte öğrencilerin sevinçli anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

06.06.2024 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir okulda düzenlenen şenlikte sıcak hava dolayısıyla bunalan öğrenciler, itfaiye tarafından su sıkılarak serinletildi.

Düziçi ilçesi Harun Reşit İlkokulu'nda Karpuz Şenliği düzenlendi. 40 dereceyi bulan sıcaklıkta yapılan şenlikte öğrenciler sıcaktan bunalınca devreye itfaiye ekipleri girdi. Şenlikte gönüllerince eğlenen öğrencilere Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından püskürtme yapılarak yağmur havası verildi. Öğrencilerin ve öğretmenlerin sıcak havada su ile sevinçleri renkli görüntülere sahne oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Osmaniye, İtfaiye, Düziçi, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de Okul Şenliğinde Öğrenciler Suyla Serinletildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:17 Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü
14:58 AK Parti’den CHP’ye geçen Mazgirt Belediyesi’nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
16:03 Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a tazminat davası açtı Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a tazminat davası açtı
15:59 İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul’da mutlu olmanın yolu Cizre’de mutlu olmaktan geçiyor İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul'da mutlu olmanın yolu Cizre'de mutlu olmaktan geçiyor
15:48 Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı
15:19 ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü
15:13 Erden Timur’un Galatasaray’a son kıyağı Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor Erden Timur'un Galatasaray'a son kıyağı! Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 16:38:39. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Okul Şenliğinde Öğrenciler Suyla Serinletildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement