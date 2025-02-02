Osmaniye'de Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Osmaniye'de çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü
OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesine bağlı, Çamiçi Mahallesinde ormanlık alanda yangın başladığını görenler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye; itfaiye ve orman bölge ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin kısa süren çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 1 dekar örtülü alan zarar gördü.
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