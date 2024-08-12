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Osmaniye'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'de otomobil ile motosikletin çarpışmasını sonucu meydana gelen trafik kazasında motorsiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu caddesi sanayi kavşağında meydana geldi. Sanayi Kavşağında 80 AEG 342 plakalı Hüseyin Alaca idaresinde ki otomobilin karşı yönden gelen motorsiklete çarpması sonucu motorsiklet sürücüsü yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.