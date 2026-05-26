Osmaniye\'de Kurban Bayramı coşkusu

26.05.2026 20:47  Güncelleme: 21:04
Osmaniye'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında protokol üyeleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar bir araya geldi.

Osmaniye Valiliği ve Osmaniye Belediyesi tarafından Devlet Bahçeli Meydanı'nda ortak düzenlenen bayramlaşma programına Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, CHP Kadın Kolları Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya Gedik, protokol üyeleri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramın coşkusu ve bereketi ülkemizin her daim üzerinde olsun diyen Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, "Öncelikle ben de yaklaşan Kurban Bayramı'mızı tebrik ediyorum. Bugün, Osmaniye vilayetimizde, Yiğitler Diyarı'nda büyük bir coşkuyla Kurban Bayramı hazırlıklarını hep birlikte sürdürüyoruz. Bayramın coşkusunun ve bereketinin hem Türkiye'mize hem de Osmaniye'mize nice yıllar boyunca hakim olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Osmaniye olarak her bayramın üzerine koyarak ilerliyor, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendiriyoruz" diyen Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Şu an bulunduğumuz, Osmaniye'mizin kalbi sayılan bu güzide meydanda, Devlet Bahçeli Meydanı'nda, şehrimizin kıymetli ve mümtaz şahsiyetleriyle birlikte bayram coşkusunu yaşamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Milletçe dayanışma, kardeşlik ve yardımlaşma duygularımızın zirveye ulaştığı bu müstesna günlerde, sabah saatlerinden itibaren başta şehit ailelerimiz olmak üzere Osmaniye'mizin güzel insanlarıyla bir araya geliyor, bayramlaşıyoruz.Her geçen yıl, bulunduğumuz bu meydanın çevresine baktığımızda da görüyoruz ki Osmaniye olarak her bayramın üzerine koyarak ilerliyor, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendiriyoruz" dedi.

Program kapsamında Osmaniye İl Müftüsü Dr. Ahat Taşçı tarafından Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Daha sonra vatandaşlarla bayramlaşan protokol üyeleri, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verdi. Bayramlaşma programı hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

