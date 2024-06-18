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Osmaniye'de saman balyası yangını söndürüldü

OSMANİYE - Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde saman balyalarının istiflendiği alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Toprakkale Tepe Mahallesi'nde saman balyalarının istiflendiği alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, saman balyalarının bulunduğu alanda soğutma çalışması da yaparak yangını söndürdü.

Olayda çok sayıda saman balyası yandı.