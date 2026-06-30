Osmaniye'de Silahlı Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
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Osmaniye'de Silahlı Suç Örgütüne Operasyon

30.06.2026 14:25
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Osmaniye merkezli düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye merkezli Ankara ve Gaziantep'te silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte faaliyet gösterdiği belirlenen silahlı organize suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon başlatıldı.

Osmaniye merkezli olmak üzere Ankara ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 8 ruhsatsız tabanca, 10 uzun namlulu silah, 3 kuru sıkı tabanca, 2 bin 242 tabanca fişeği, 97 av tüfeği fişeği, 23 şarjör ile 207,65 gram skunk, 80,61 gram bonzai, 1,84 gram esrar, 0,74 gram fubinica ve 48 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 25'i tutuklandı, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Silahlı Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika

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