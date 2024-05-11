Osmaniye\'de Taksici Esnafı Zam İçin Tepki Gösterdi

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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'de taksi ücretlerine gelen zamma taksici esnafı da tepki gösterdi. Taksici Abdülmuttalib Filiz, "Zamdan sonra işimizde düşme oldu. Bu bir müddet böyle devam eder. Sadece bizim işimiz düşmedi tüm esnafın işi düştü. Müşteriler, 'Bundan sonra yürürüz, pahalı' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'de geçtiğimiz gün taksi ücretleri, 70 lira olan indi-bindi 120 liraya, 20 lira olan açılış ise 35 liraya çıktı. Zamlara taksici esnafı da tepki gösterdi.

MÜŞTERİLERDE HAKLI BİZDE HAKLIYIZ

Taksici esnafa Abdülmuttalib Filiz, şunları söyledi:

"Yapılan zamın ardından kilometre başı 40 lira yazıyor. Tabii ki müşterilerde buna biraz tepki gösteriyor 'lükse girdi' diye. 'Çok pahalı' diyorlar. Akaryakıtın ve tüm parçaların pahalı olmasından dolayı biz de bir şey diyemiyoruz. Müşteri de haklı biz de haklıyız. Zamdan sonra işimizde düşme oldu. Bu bir müddet böyle devam eder. Sadece bizim işimiz düşmedi tüm esnafın işi düştü. Tüm esnaf aynısını söylüyor. Müşteriler 'Bundan sonra yürürüz', 'pahalı' diyorlar. 'Bütçeye göre bizi aşıyor' diyorlar. Bizim burada herhangi bir suçumuz yok ki. Bu hayat pahalılığından dolayı yapacak bir şey yok. 50 liraya aldığın bir parça 150 lira, 100 liraya aldığın bir parça 300 lira olmuş. Mazotta keza aynı zamlı. Bir yağ değişimine gidiyorsun 2 bin 300 lira veriyorduk, bu kez gittiğimde 3 bin 300 lira ödedim. Yapacak bir şey yok, biraz duraklama olur."