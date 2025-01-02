Osmaniye'de Tarım İlaçları Esnafının Sorunları - Son Dakika
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Osmaniye'de Tarım İlaçları Esnafının Sorunları

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Osmaniye'de zirai ilaç satıcıları, yüksek girdi maliyetleri ve düşük alım gücü nedeniyle zorluk yaşıyor.

02.01.2025 18:12
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(OSMANİYE) – Osmaniye'de zirai tarım ilaçları satan esnaf, girdi maliyetlerinin yüksekliğinden ve çiftçinin alım gücünün azalmasından dert yandı. Esnaf Mükremin Doğan, "Yıl bitti ama 2024 yılından kalma alacaklarım var. Şu an bizim aldığımız ilaç ve diğer mallarda enflasyon oranında yaklaşık yüzde 40 hatta yüzde 50'lere varan artışlar var. Ama biz tahsilat yapamadığımız için tekrar mal almakta büyük sıkıntılar yaşamaktayız" dedi.

Osmaniye'de zirai tarım ilaçları satışı yapan esnaf, çiftçilerin aldıkları zirai tarım ürünlerinin ödemesini yapmakta zorlandığını belirtti. Esnaf Mükremin Doğan çoğunlukla veresiye satış yaptıklarını ama tahsilat yapamadıklarını belirtti ve şunları söyledi:

"Perakende olarak zirai gübre satışı yapmaktayız. Şu an genel olarak tarımda yaşanan sıkıntılar bizde de de bu bölgelerde de aynı şekilde devam ediyor. Çiftçi ektiğinden kazanç sağlayamıyor. Maliyet artışlarının yüksekliğinden kaynaklı. Bizim de satıcı olarak veresiye ve peşin satışlarımız var. Eskiden yüzde 10 gibi, yüzde 20 kar marjı ile mal sattığımız halde şu an girdi artışlarından kaynaklı sıkıntılarımız var.

Bizim satışlarımız daha çok veresiye olmakta. Çiftçi kazanmadığı için bize olan ödemelerde zorlanıyorlar. Şu an yıl bitti 2024 yılından kalma alacaklarım var ama yüzde 60'ını tahsil edebildik. Yüzde 40 civarı çiftçilerden alacağım var. Biz aldığımız malları firmalardan ya da toptancı bayilerden alıyoruz. Şu an bizim aldığımız ilaç ve diğer mallarda enflasyon oranında yaklaşık yüzde 40 hatta yüzde 50'lere varan artışlar var. Ama biz tahsilat yapamadığımız için tekrar mal almada büyük sıkıntılar yaşamaktayız. Dolayısıyla borçlarımızı ödemekte oldukça zorlanmaktayız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Tarım İlaçları Esnafının Sorunları - Son Dakika

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