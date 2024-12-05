Osmaniye'de sosyal medyada terör propagandası yapan 2 şahıs tutuklandı
OSMANİYE - Osmaniye'de sosyal medyada PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan biri kadın 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında il merkezinde sosyal paylaşım platformları üzerinden "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işledikleri tespit edilen Atakan U. ve Ayşe U. isimli şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan operasyonda gözaltına alınan Atakan U. ve Ayşe U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Yerel › Osmaniye'de Terör Propagandası Yapan 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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