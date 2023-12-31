Osmaniye'de tırda kaçak telefon ve sigara ele geçirildi
OSMANİYE - Osmaniye'de durdurulan tırın kupa kısmında gümrük kaçağı sigara ile gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde durdurulan tırın kupa kısmında bulunan gizli bölmelerde 101 gümrük kaçağı cep telefonu, 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Tır şoförü Hanifi G. gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güvenlik, Gözaltı, Trafik, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Yerel › Osmaniye'de tırda kaçak telefon ve sigara ele geçirildi - Son Dakika