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Osmaniye'de tırda kaçak telefon ve sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Osmaniye'de tırda kaçak telefon ve sigara ele geçirildi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında durdurulan bir tırın kupa kısmında yapılan aramada, 101 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 130 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Tır şoförü Hanifi G. gözaltına alındı.

31.12.2023 - 09:35,
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Osmaniye'de tırda kaçak telefon ve sigara ele geçirildi

OSMANİYE - Osmaniye'de durdurulan tırın kupa kısmında gümrük kaçağı sigara ile gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde durdurulan tırın kupa kısmında bulunan gizli bölmelerde 101 gümrük kaçağı cep telefonu, 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Tır şoförü Hanifi G. gözaltına alındı.

Osmaniye\'de tırda kaçak telefon ve sigara ele geçirildi
Kaynak: İHA
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