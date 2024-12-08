Osmaniye'de Tırda Uyuşturucu Yakalandı

Yerel

Haftanın en fazla kazandıran yatırım fonları belli oldu

Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü

Bir kadının yaşayabileceği en büyük yıkımı yaşadı

PKK/YPG\'nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar

Osmaniye'de durdurulan tırda 21 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi

OSMANİYE - Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan tırda 21 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde seyir halinde olan tırı uygulama noktasında durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpeğiyle tırda yapılan aramada tırın dorse kısmında bulanan valizin içerisinde 21 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Bedevi D. hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bedevi D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.