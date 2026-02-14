Osmaniye'de Toprak Kayması

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl köyünde aşırı yağışların ardından toprak kayması meydana geldi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Söğütlügöl köyünde, etkili olan yağışların ardından toprak kayması yaşandı. Yerleşim bölgesinde toprakta derin yarık oluştu.

Toprak kaymasından etkilenen köydeki bir ev, yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. Yetkililer, can kaybının önüne geçmek için riskli bölgelerdeki vatandaşları tahliye etti.