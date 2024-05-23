Osmaniye'de Türk Halk Müziği konseri verildi - Son Dakika
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Osmaniye'de Türk Halk Müziği konseri verildi

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Osmaniye'de Çukurova Halk Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği tarafından kurulan Türk Halk Müziği Korosu, Türkülerle Moral Gecesi adlı konser verdi. Koro ve solo sesler, yüksek performansları ile salonu dolduran davetlilerden yoğun alkış aldı. Şef Hüseyin Yücel yönetimindeki 41 kişilik Türk Halk Müziği korosu kimi zaman hüzünlü kimi zaman neşe dolu Türküler seslendirdi. Programda duygusal anlar yaşandı ve koro üyeleri tebrik edildi.

23.05.2024 09:26
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Osmaniye'de Türk Halk Müziği konseri verildi

OSMANİYE - Osmaniye'de Çukurova Halk Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği tarafından kurulan Türk Halk Müziği Korosu, Türkülerle Moral Gecesi adlı konser verdi. Koro ve solo sesler, yüksek performansları ile salonu dolduran davetlilerden yoğun alkış aldı.

Cebelibereket Kültür Merkezinde düzenlenen, Fatma Candemir ve Onur Duran sunumunda gerçekleşen programda, Şef Hüseyin Yücel yönetimindeki 41 kişilik Türk Halk Müziği korosu kimi zaman hüzünlü kimi zaman neşe dolu Türküler seslendirdi.

Şef Hüseyin Yücel, çalışmaların halka yönelik olduğunu belirterek, "Sizlerden sağladığımız desteklerle yapılmaktadır. Bu faaliyetimizde de bizi sizlerle buluşturan İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Sarıbuva ve ekibine teşekkür ediyoruz. Ayrıca üç yıldan bu yana çalışmalarımızda salonu esirgemeyen baro başkanımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Sizleri türkülerimizi dinlemeye davet ediyorum" dedi.

Salondaki sanatseverler, koro ve solo halinde seslendirilen, 'ceylan gözlerine kurban olduğum', 'yol ver dağlar yol ver bana', 'bu dağlar kömürdendir', 'halaylı yar halaylı' ve 'hecel obası' gibi türkülere eşlik ederek, unutulmaz bir gece yaşadı.

Polis memuru Adil Emre Demir tarafından "Şehit Fethi Sekin" adlı şiirin okunması esnasında salonda duygu dolu anlar yaşandı. Program, Öğretmen Adamlar Ekibi Kerimoğlu Zeybeği, Cuma Ovası Zeybeği Solo gösterisi ile sona erdi. İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halit Gülten, seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle salondakilere unutulmaz bir gece yaşatan koro üyelerini ve saz ekibini tebrik etti.

Osmaniye\'de Türk Halk Müziği konseri verildi
Kaynak: İHA

Hüseyin Yücel, Çukurova, Osmaniye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de Türk Halk Müziği konseri verildi - Son Dakika

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