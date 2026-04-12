Osmaniye Yayla Sakinleri Yıkım Kararına Protesto

12.04.2026 18:17
Osmaniye merkeze bağlı Haraz ve Karataş yaylaları sakinleri evlerine yönelik yıkım kararını yayla yolunu kapayarak protesto ettiler.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye merkeze bağlı Haraz ve Karataş yaylaları sakinleri evlerine yönelik yıkım kararını yayla yolunu kapayarak protesto ettiler.

Bir yurttaş, yayla sakinleri adına yaptığı açıklamada, "Orman İşletme Müdürlüğü'nün aldığı kararda 2023 yılından sonra yapılan evler için yıkım kararı olacak denildiğini fakat oradaki evlerin yıllardır orada bulunduğunu" belirtti.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaylalar sadece barınak değil, geçmişimiz, emeğimiz ve yaşam biçimimizdir. Bu topraklarda alın teri ile kurulan yayla evleri kültürümüzün bir parçasıdır. Yapılmak istenen yıkım sadece duvarlar değil, anılarımızı ve geleceğimizi de yok etmektedir. Bizler doğaya zarar veren değil, onunla birlikte yaşayan insanlarız. Yıkım değil, çözüm; baskı değil, anlayış istiyoruz. Yaylalarımıza emeğimize ve yaşam haklarımıza dokunmayın."

Başka bir yayla sakini ise, "Sayın valimiz, sayın yetkililer; biz bu yaylalarda dedelerimizden babalarımızdan duyduklarımız buralar ekilip biçiliyormuş. Buralarda eğer tapu arayan varsa bizim mezarlıklarımıza bakmaları yeterli" dedi.

"Buradaki bizim halkımız dar gelirli insanlar"

Burada yaşayan insanların çoğununu dar gelirli olduğunu söyleyen yurttaş yetkililere seslenerek, "Buradaki bizim halkımız dar gelirli insanlar oldukları için halkımızın tatile gitmek gibi bir lüksleri yok. Çocuklarını tatile götürmek gibi bir lüksleri olmadığı için iki odalı derme çatma barakalarda 2 ayını geçiren insanlar. Gidiş geliş yakıt parasının hesabını yapan insanlar bunlar. O yüzden bu insanlarımızın emeklerinin zayi edilmesini istemiyoruz" diye konuştu.

"Kanser hastayım yaylaya gelmek zorundayım"

Uzun zamandır kanser hastası olduğunu ve tedavi gördüğünü söyleyen yurttaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek yıkım kararından vazgeçilmesini, buraların kendilerine kiralanmasını ya da tapuların verilmesini istedi. Aynı yurttaş, şunları söyledi:

"Burada iki aylığına bir yayla sezonuna geliyoruz. Burada temiz hava almaya geliyoruz. Şimdi burada yayla evlerine yıkım kararı verildi. Biz buradan Sayın Cumhurbaşkanımızdan buralar için yıkım kararı değil de kiralama veya tapu verilmesini istiyoruz. Ben bir kanser hastasıyım. Tedavi görüyorum ve orada doktorlarımızın bize önerdiği bu çam havasını, yayla havasını iki ay da olsa teneffüs edin ve yaylalarınıza gidin diyorlar. Biz devletimizden bu yaylanın çözümünü istiyoruz. Buraların yıkılmasını değil de kiralama veya tapu verilmesini istiyoruz."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
