Osmaniye'de Yıkım Kararına Karşı Ak Parti İl Başkanlığı Önünde Eylem - Son Dakika
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Osmaniye'de Yıkım Kararına Karşı Ak Parti İl Başkanlığı Önünde Eylem

08.06.2026 22:12  Güncelleme: 23:08
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Osmaniye'de Olukbaşı Yaylası'ndaki evlerine 'kaçak yapı' denilerek yıkım kararı verilmesine tepki gösteren yayla sakinleri, AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanarak yetkililere sitem etti. Vatandaşlar, karardaki belirsizlik ve siyasilerin ilgisizliğinden şikayetçi oldu.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de Olukbaşı Yaylası'nda bulunan bazı evler hakkında "kaçak yapı" denilerek yıkım kararı verilmesine yayla sakinleri, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı önünde toplanarak tepki gösterdi. "Biz kime güveneceğiz" diyen vatandaşlar, "Bir haber geliyor yıkılmayacak deniyor. On dakika sonra bir haber geliyor yıkılacak deniyor. Milletvekili bir işi yapamıyor mu bu kadar zor mu?" ifadesini kullandı.

Osmaniye İl Başkanlığı binası önünde toplanan yayla sakinleri, yıkım süreciyle ilgili 10 gün önce kendilerine yıkım kararının durdurulduğunu ama bugün yıkım kararının gerçekleşeceği yönünde bilgi verildiğini öne sürerek duruma tepki gösterdiler.

Yayla sakini yurttaş insanlar diken üzerinde duruyor diyerek, "Bayramı zehir ettiler. Yazık günah. Bir kişi çocuğum hasta. Dişimden tırnağımdan artırarak çocuğum için aldım yayla havası alsın, diye aldım diyor yazık günah ya. İnsanda Allah korkusu olur. Bir haber geliyor yıkılmayacak deniyor. On dakika sonra bir haber geliyor yıkılacak deniyor. Milletvekili bir işi yapamıyor mu bu kadar zor mu?" dedi.

"BEN KOSKOCA VEKİLE GÜVENEMEZSEM KİME GÜVENECEĞİM"

"Canımdan başka birşeyim yok oradaki evimi yıktırtmam" diyen başka yurttaş şöyle devam etti:"

"Cumartesi günü vekil bey bize gidin evlerinizi temizleyin, evleriniz de oturun yıkım yok dedi. Kendimi yakarım. Benim depremde evim gitti. Canımdan başka bişeyim yok. Oradaki evimi yıktırtmam. Evlerimiz kaçak değil. Usulsüz yapılmadı. Yönetim eşliğinde usta ile birlikte ben gittim yaptırdım evimi. Ben koskoca vekile güvenemezsem Devlete güvenemezsem kime güveneceğim. Valisine güvenmeyim, vekile güvenmeyim, belediye başkanına güvenmeyim. Ben kime güveneyim. Koskoca bir liderin memleketindeyim. Ben MHP'de kadın kollarında çalıştım. Zıkkım olsun emeklerime. Cumhurbaşkanım için gittim kapı kapı oy topladım. Yakarım kendimi burada."

"DEPREMDE DE SAHİPSİZDİK ŞİMDİDE SAHİPSİZİZ"

Yayla mağduru Haluk yıldırım ise "Osmaniye depremde de kimsesizlik şimdi de kimsesiz. Ben o depremde çok ceset çıkardım, çok insan çıkardım enkazdan. İnsanların çoğunu yaylada yatırdım. O zamanda Osmaniye hiçbir yardım görmedi şimdi de görmedi. Bu Olukbaşı yaylasındaki evlerimizde dolayı şimdi de kimse yok yanımızda. Oysa zamanı gelirler hepimiz milliyetçiyiz hepimiz Devletçiyiz. Hepimiz vatanseveriz" diyerek duruma tepkisini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, AK Parti, Osmaniye, Emlak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de Yıkım Kararına Karşı Ak Parti İl Başkanlığı Önünde Eylem - Son Dakika

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