Osmaniye'de yeraltı otoparkı depremzede esnafa umut oldu
OSMANİYE - Osmaniye'de depremde işyerleri yıkılan 24 esnaf yeraltı otoparkına kurulan yeni ekmek teknelerinde hizmet vermeye devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de çok sayıda iş yeri yıkıldı, bazılarında ise ağır hasar oluştu. Osmaniye merkezdeki esnafın yeniden ekonomik hayata katılabilmesi için ise Rahime Hatun Parkı'nın alt tarafında bulunan yeraltı otoparkında kurulan işyerleri depremzede esnafa umut oldu.
Depremde işyeri yıkılan ve yüksek maliyetinden dolayı yeni işyeri bulamadığını söyleyen Mühremin Türkmen(40), "Elektrik işiyle uğraşıyorum 6 Şubat depremine kadar bu şekilde işimi ifa ettim ama depremden sonra bir nebze duruldu iş yerimiz yoktu yani kira yer aradık çok yüksek meblağlar istediler. Kazandığımız belki de kiraya yetmeyecek paralar istediler çok uçuk rakımlar duydum. Ondan dolayı biraz hani dükkansız olarak esnaflığa devam ettim. İnsanların da ihtiyaçları vardı, elektrik olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor, bir çok şey duruyor ondan dolayı. Şimdi buraya devletimiz bize tahsis etti, burada çalışıyoruz şuanda burada kira ödemiyoruz devletimiz burayı bu şekilde tahsis etti. Birçok esnaf arkadaşımız bu kiradan dolayı dükkanları yıkılan işini bırakmak zorunda kaldı. Başka bir şehre göçmek zorunda kaldı, işyeri açmak çalışmak için gittiler. Biz bu şehirden inadına gitmek istemiyoruz ve bu şehrin daha güzel yerlerde daha güzel şekilde olmasını burada yaşamak istiyoruz. Esnaf olarak tek istediğimiz bu yeraltı çarşısını yetkililerden güzelleştirip bizim tanıtımımızı yapıp reklamımızı yapıp burada esnaf olduğunu buradaki işyerlerinin aktif olarak çalıştığını, Osmaniye halkına duyurularsa çok seviniriz. Dışarı gidenler de tekrardan geri gelsinler ki şehrimize eski güzelliğine kavuşturalım. Bizim istediğimiz burada şehrimizde mutlu bir şekilde yaşamak istiyoruz" dedi.
Yeraltı otoparkına kurulan çarşıda ekmek parasını kazanmaya çalıştığını belirten Veysel Uçkun(37),"İşyerlerimiz yıkıldı, Afad, belediye ve valilik çalışmasıyla birlikte burada yeraltı otoparkı kapalı çarşı haline getirildi. Burada 24 esnafız, burada tekrardan ekmeğin kovalamaya çalışıyoruz. Afad'tan aldığımız dükkanlar hizmet vermeye çalışıyoruz, bizim beklentimiz dediğim gibi halkımızdan bizim burada var olduğumuzu bilsin. Burada 24 tane kişinin halkla hizmet adına esnaflık yapmak amacında olduğunu bilsin istiyoruz ve yukarımızda konteyner çarşı var onlar nihayetinde göz önünde ama biz yeraltında bulunduğumuz için hani otopark olduğu için pek insanların bilmediğini düşündüğümüzden tek isteğimiz buranın tanıtılması istiyoruz" dedi.
Son Dakika › Yerel › Osmaniye'de yeraltı otoparkı depremzede esnafa umut oldu - Son Dakika
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı, "Google'a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor" açıklamalarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Haberler.com ve Keltis Yapay Zeka A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, "Yapay Zeka Sohbetleri"nde, yapay zekanın geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Teymur, "Yapay zeka, hayatımızın bütün aşamalarına girdiği zaman dünyanın en zeki insanının günlerce araştırma, değerlendirme ile varacağı sonucun çok daha iyisini size 5 saniyede sunabilecek. Dünyadaki en aptal insan bile dünyadaki en zeki insan kadar doğru kararlar alabilecek. Daha doğrusu alınan kararı uygulayacak." dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?