Osmaniye Düziçi'de aile, torununun asker harçlığı için ilk kez ektiği fasulyeyi hasat etti - Son Dakika
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Osmaniye Düziçi'de aile, torununun asker harçlığı için ilk kez ektiği fasulyeyi hasat etti

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Osmaniye Düziçi\'de aile, torununun asker harçlığı için ilk kez ektiği fasulyeyi hasat etti
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir aile, askere gidecek torununa harçlık olması için ilk kez ektiği dört dönümlük yeşil fasulyenin hasadına başladı. Dönüm başına 150-200 kilogram verim alan aile, elde edilen geliri torununun askerlik harçlığı için kullanacak.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir aile, askere gitmeye hazırlanan torunlarına harçlık olması amacıyla ilk kez ektikleri yeşil fasulyenin hasadına başladı. Dört dönümlük arazide yetiştirilen fasulyeden dönüm başına 150-200 kilogram verim alan aile, elde ettikleri üründen memnun kaldı.

Düziçi ilçesi Farsak köyünde yaşayan Islah ailesi, askere gitmeye hazırlanan Ali Efe İslah'ın isteği üzerine dört dönümlük arazilerine ilk kez yeşil fasulye ekti. Yaklaşık iki aylık bakımın ardından hasat olgunluğuna ulaşan fasulyeler, aile bireyleri tarafından toplanmaya başlandı. Torunlarının askerlik dönemindeki ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla üretime başlayan aile, ilk hasatta dönüm başına yaklaşık 150-200 kilogram ürün elde etti. Kilogramı 70-80 TL arasında satılan yeşil fasulyenin veriminden memnun kalan aile, elde edilecek geliri Ali Efe'nin askerlik harçlığı için kullanacaklarını belirtti. İlk kez yeşil fasulye yetiştirdiklerini belirten aile üyeleri, verimden memnun olduklarını ifade ederek bölgede üretim yapmak isteyen çiftçilere de yeşil fasulye ekimini tavsiye etti.

Torunlarının askerlik sürecine katkı sağlamak amacıyla yeşil fasulye üretimine başladıklarını söyleyen babaanne Selver Islah, "Torunum var, askere gidecek. Babaanne dedi, fasulye tarım var dedi. Ona fasulye ekeceğim dedi. Onun parasıyla askere gideceğim dedi. Çok çalışan, çok kıymetli bir torunum var benim. 4 dönüm yere fasulye ektik. Onu da Allah kuyum kuyum vermiş torunuma, askere salacağım. Babaanne burayı ekip beni askere salacaksın dedi. Kilosunu bilmiyorum ama her yer gözüm gözüm fasulye torbası oldu" diye konuştu.

"Dönüme 150-200 kilo fasulye alıyoruz"

Tarlada verimin yüksek olduğunu söyleyen anne Selma İslah,"Şu anda fasulye hasadı yapıyoruz. Oğlum askere gidecek, inşallah Kasım ayından sonra, 4 dönüm tarlamız vardı, buraya oğlumun adına fasulye dikmek istedik ve diktik. 2 ayda bu aşamaya geldi. Şu an dönüme 150-200 kilo fasulye alıyoruz. Şu anda dikmek isteyenlere tavsiye ederiz. Fasulyelerimiz çok güzel. Ayrıca satış fiyatlarımız da piyasada 75-80 TL arası, dikmek isteyenlere tavsiye ederiz" dedi.

Kaynak: İHA
OsmaniyeEkonomiDüziçiYaşamYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye Düziçi'de aile, torununun asker harçlığı için ilk kez ektiği fasulyeyi hasat etti - Son Dakika
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