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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi - Son Dakika
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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Kızılay'ın 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganıyla yürüttüğü kan bağışı kampanyasına destek verdi. Emniyet personelleri, kan bağışında bulunarak bölgenin kan ihtiyacına katkı sağladılar.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi
24.01.2024 - 09:10,  Güncelleme: 09:13
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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Kızılay'ın 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganıyla yürüttüğü kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Osmaniye Valiliği kompleksinde düzenlenen etkinlikte emniyet personelleri, kan bağışında bulunarak bölgenin kan ihtiyacına katkı sağladılar. İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva da etkinliğe katılarak kan bağışında bulundu.

Kan bağışı kampanyasına destek vermenin önemine vurgu yapan İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, "Biz birbirimize candan bağlıyız, dün de bağlıydık, bugün de bağlıyız yarın da daha çok bağlı olacağız inşallah. Kan bağışı hem kendi sağlığımız için hem de toplum sağlığı için gerekli. Ben buradan bütün arkadaşlarıma özellikle emniyet camiamıza kan bağışında bulunmaları tavsiyelerinde bulunuyorum. Güzel bir etkinlik kim yaptıysa rabbim razı olsun. Hem kan verenlerden hem de burada bu iş için gayret gösterenlerden rabbim razı olsun" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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