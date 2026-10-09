Osmaniye Kadirli\'de 78 yaşındaki yurttaş hayat pahalılığından et yemediğini söyledi

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ekonomik kriz nedeniyle temel gıdaya ulaşmada güçlük çektiklerini belirten vatandaşlar, kırmızı ve beyat et alamadıklarını dile getirdi. Bir yurttaş, "En son balığı 2-3 yıl önce yemiştim, daha da yemedim. Tavuğu bir yıl önce yemiştim. Kırmızı eti rüyamızda göremiyoruz ki, yiyemiyoruz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hayat pahalılığından yakınan vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı'na yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

Uzun zamandan bu yana evine et girmediğini anlatan bir yurttaş, "Nerede yiyoruz rüyamızda dahi yiyemiyoruz. En son balığı 2-3 yıl önce yemiştim, daha da yemedim. Evimize hiç et girmedi ki. Tavuğu bir yıl önce yemiştim. Kırmızı eti rüyamızda göremiyoruz ki, yiyemiyoruz kardeşim" ifadelerini kullandı.

Hayat pahalılığı nedeniyle et alamadığını söyleyen başka bir yurttaş ise " Beyaz et yiyemiyoruz yok. En son ne zaman yedim hatırlamıyorum. Pahalı alamıyorum" dedi.

Tavuk eti bile alamayacak bir durumda olduğunu dile getiren bir yurttaş, "Tavuk eti yiyemiyorum. Balık eti de yiyemiyorum, yok" derken; diğer bir vatandaş ise " Kırmızı et çok pahalı hiç yiyemiyorum. Bir ben değil millet yiyemiyor" şeklinde konuştu.

BÖYLE HAYAT PAHALILIĞI GÖRMEDİM

Bir yıldır et yemediğini ifade eden vatandaş, "Bir yıldan beri ne balık, ne tavuk görüyorum ben, hayat pahalılığından dolayı. 78 yaşındayım ben hayatımda böyle bir hayat pahalılığı görmedim ben. Bir yıldan beri görmüyoruz, yemiyoruz. Para yok, lapa yiyoruz, her gün lapa yiyoruz" diye konuştu.

En son ne zaman et tükettiğini hatırlamadığını ifade eden bir yurttaş, "Balık, tavuk, en son ne zaman yediğimi hatırlamıyorum. Bir yerde bulaşıkçılık yapıyorum. Kırmızı et nerede görüyoruz, kurbandan kurbana onu da kesersek" dedi.

Yaşlılık aylığıyla geçindiğini söyleyen vatandaş ise "Beyaz et yiyemiyorum, tövbe hiçbirini yiyemiyorum. En son ne zaman yediğimi hiç hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.