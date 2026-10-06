Osmaniye Kadirli'de yazılımcı, 100 liralık alarmla eşini 5 saniye önce uyarıyor - Son Dakika
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Osmaniye Kadirli'de yazılımcı, 100 liralık alarmla eşini 5 saniye önce uyarıyor

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Osmaniye Kadirli\'de yazılımcı, 100 liralık alarmla eşini 5 saniye önce uyarıyor
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Osmaniye Kadirli'de yaşayan yazılımcı Mehmet Samyürek, hamile eşinin depremde panik yaşamaması için yaklaşık 100 liraya alarm sistemi geliştirdi. Sarsıntıdan yaklaşık 5 saniye önce uyaran sistem, elektrik kesintisinde titreşimle de çalışıyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan yazılımcı Mehmet Samyürek, hamile eşinin deprem sırasında panik yaşamaması için kendi imkanlarıyla yaklaşık 100 liraya alarm sistemi geliştirdi.

Kadirli ilçesinde yaşayan Mehmet Samyürek bölgede yaşanan depremlerin ardından hazır deprem bildirim uygulamasını kendi geliştirdiği sisteme entegre etti. Sistem, deprem uyarısının telefona ulaşmasıyla evdeki alarmı devreye sokarak sarsıntıdan yaklaşık 5 saniye önce aileyi uyarıyor. Elektrik kesintisi ihtimalini de göz önünde bulunduran Samyürek, sistemi titreşime duyarlı şekilde de çalışacak biçimde geliştirdi. Gerekli parçaları hırdavatçıdan temin eden Samyürek, yaklaşık 100 liraya kurduğu sistem sayesinde hamile eşinin deprem anına daha hazırlıklı olmasını amaçlıyor.

Deprem anında panik yapmamak için ne yapabileceğimizi düşünmek ve kendimizi depreme hazırlamak için böyle bir sistem yaptığı söyleyen Mehmet Samyürek, "6 Şubat depremlerinde eşimle birlikte evimizde hazırlıksız yakalandık. Geçtiğimiz aylarda yeniden deprem yaşadık. Eşim hamile olduğu için çok korktu. Bunun üzerine deprem anındaki paniği azaltabilmek için böyle bir sistem tasarlamaya karar verdim. Ben yazılımcıyım. Tasarladığım sistem iki aşamalı çalışıyor. Telefon uygulaması üzerinden bulunduğumuz konuma göre depremi yaklaşık 5 ila 10 saniye öncesinden haber verebiliyor. Yakın konumu seçtiğimizde, bölgemizde meydana gelen 4.0 ve üzerindeki depremlerde önceden uyarı alıyoruz. Böylece paniğe kapılmadan ne yapabileceğimizi düşünmek ve kendimizi hazırlamak için kısa da olsa zamanımız oluyor. Ayrıca manuel çalışan sistem de yaklaşık 4.0 büyüklüğündeki depremlerde alarm vermeye başlıyor. Yazılımını kendim geliştirdiğim için herhangi bir yazılım ücreti ödemedim. Gerekli parçaları hırdavatçılardan temin ettim ve sistemi yaklaşık 100 liraya mal ettim" dedi.

Kaynak: İHA
TeknolojiOsmaniyeKadirliYaşamYerelSon Dakika

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