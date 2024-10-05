Osmaniye'nin Umut Işığı: Hentbol Takımı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmaniye'nin Umut Işığı: Hentbol Takımı

Osmaniye\'nin Umut Işığı: Hentbol Takımı

Depremzedelerin kurduğu hentbol takımı, 1. Lig hedefiyle umut dağıtıyor.

05.10.2024 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Osmaniye'de depremzede kızlardan oluşan Arena Hentbol Spor Kulübü oyuncuların hedefi Kadınlar 1. Ligine yükselip şehrin umudu olmak.

Osmaniye'de deprem döneminde antrenör Selçuk Karcı tarafından kurulan ve oyuncularının tamamını depremzede sporcuların oluşturduğu Osmaniye Arena Hentbol Spor Kulübü'nün hedefi 1. Ligine yükselip depremden yıkılan şehre umut olmak. Deprem nedeniyle şehirde oluşan umutsuzluğu kırmak ve gençlere umut ve moral olmak için zor şartlarda idmanlara devam eden takımın bir çok oyuncusu o dönem çadır ve konteyner kentlerden gelerek idman ve maçlarda mücadele verdi. Zor şartlara rağmen mücadele etmekten vazgeçmeyen kızlar geçen sezon ligde başarılı sonuçlar alarak Kadınlar 1. Ligi play-off maçlarında finale kadar yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

Deprem nedeniyle takımı ligden çekmemi isteyenler oldu ama biz bu çocuklara umut ışığı olmak istedik diyen Arena Hentbol Spor Kulübü Antrenörü Selçuk Karcı, "Deprem bölgesi takımıyız ailesini kaybetmiş öğrencilerimiz var. Onların da psikolojik olarak iyi olması için biz devam etmeye kararı aldık. Onlarla da devam ediyoruz, şuan çok güçlü bir ekibimiz var. Depremde çok şeyi kaybettik, kimileri bırak artık olmasın falan dedi ama biz bu çocuklara umut ışığı olmak istedik. Şu an hali hazırda çok gelişmiş sporcularımız var. Milli takımın kamplarına davet edilen öğrencilerimiz var. 2. liginde en iyi takımlarından biriyiz geçen yıl play-off kaldık, finale kadar çıktık, 2 golle maalesef elendik. Bu yıl daha sık hazırlanıyoruz. Osmaniye'nin çocuklarıyla bir transfer harici geri kalan hepsi, Osmaniye'nin çocukları onlarla bu sezon hedefimiz 1. lige çıkmak. Bunu yapabilecek güçte olduğumuzu düşünüyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz inşallah. Allah'ın izniyle sezonu şampiyon olarak tamamlayacağız" diye konuştu.

Depremin oluşturduğu tüm olumsuzlukları hentbol ile atlattıklarını söyleyen takım kaptanı Pervin Çenet(16), "Deprem zamanında biraz antrenmanlarımızda aksaklık oldu ama sporla birlikte bu durumu normalleştirerek antrenmanlarımıza başladık. Aslında hentbol bizim için bir motive kaynağıydı, biran önce de durumu normalleştirebilmek için herkes spora devam etti. Ligin başlamasına kısa bir süre kaldı, elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Hazırlık maçları yapıyoruz. İleride hedefim milli takıma gitmek, onun için bütün takım arkadaşlarımla birlikte sürekli haftanın 5 günü çalışıyoruz" dedi.

Deprem döneminde kulübün kendilerine destek olduğunu söyleyen Ela Doğantürk(15), "Deprem zamanında kulübümüzden büyük destek gördük. Bende kulübümüzün altında daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. İleride hedefim iyi bir hentbolcu olarak milli takımda ülkem için mücadele etmek istiyorum" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, osmaniye, Selçuk, Deprem, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'nin Umut Işığı: Hentbol Takımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:14 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
09:49 Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler
09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
15:23 “Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı“ dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü "Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı" dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü
15:12 Bursa halkına sorduk: ’’Babalar neden sevgisini göstermez’’ Bursa halkına sorduk: ''Babalar neden sevgisini göstermez?''
14:59 Ancelotti’nin Arda Güler’e dedikleri öyle böyle değil Ancelotti'nin Arda Güler'e dedikleri öyle böyle değil
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:50 Suriye’den Türkiye’ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi Suriye'den Türkiye'ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi
14:48 Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti
14:47 Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı
14:37 Binlercesi yola saçıldı, dayanışmaları göz yaşarttı Binlercesi yola saçıldı, dayanışmaları göz yaşarttı
14:30 Mazhar Alanson’un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 12:20:10. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'nin Umut Işığı: Hentbol Takımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement