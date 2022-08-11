Osmaniye'de 4 Yılda 5 Kez Hırsız Giren Camide Son Olarak Güvenlik Kamerası Kayıt Cihazı Çalındı

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Halit Paşa Camisi hırsızların uğrak yeri oldu. 5 kez hırsız giren caminin, son olarak güvenlik kamerasının kayıt cihazı ve elektrikli süpürgenin kablosu çalındı.

Osmaniye'nin Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Halit Paşa Camisi'nde 4 yılda 5 kez hırsızlık olayı yaşandı. İlk hırsızlık 2018 yılında meydana geldi, ardından çeşitli tarihlerde iki kez daha hırsızlık yaşandı. Son 15 gün içerisinde 23 Temmuz 2022 tarihinde camiye giren hırsızlar, güvenlik kamerasının kayıt cihazını çaldı. Bir hayırsever camiye yeniden güvenlik kamerası cihazı aldı. Yeni alınan kayıt cihazı daha güvenli yüksek bir yere kondu. Ancak 7 Ağustos 2022 tarihinde camiye giren hırsızlar, yine üvenlik kamerasının kayıt cihazını çaldı.

"İÇERİDE SICAK OLDUĞU İÇİN ŞEYDE ÇALIŞMADIĞI İÇİN VATANDAŞ HEP NAMAZI DIŞARDA KILIYOR"

Hırsızlık olaylarına tepki gösteren cami cemaatinden Halil İbrahim Sarıyiğit, şunları söyledi:

"Camimizde cereyanımız yok, cereyanı kestiler hırsızlar. Süpürgemizi çaldılar, cereyanımızı çaldılar kameranın kablo mablo hiçbir şey kalmadı. Dudun dibinde namaz kılıyoruz akşamları hiç cereyanımız yok devamlı buradayız içeride sıcak olduğu için şeyde çalışmadığı için vatandaş hep namazı dışarda kılıyor. 5 sefer camimiz soyuldu 15 gün arayla bugünlerde hepsini aldı, her şey bitti yani artık ne yapacağımızı şaşırdık.

"2 SEFER YAKALADILAR ONU DA SERBEST BIRAKTILAR"

Biz burada gariban mahalleyiz, yoksuluz arkadaş, para toplayamıyoruz aramızda, yok paramız da yok şimdi ne yapacağımızı şaşırdık. Cereyanımız yok, ezanımız okunmuyor, ne yapacağız artık bilemiyoruz. Yardım bekliyoruz yetkililerden. Elektrikçi arkadaşlar bunu biraz da bizim katkımız olsun diye biraz da bağışlıyorlar. Bu durumda ne yapacağız. 15 bin lirayı biz kendimiz toplayamayız yani burada gariban arkadaşlarla nasıl toplayalım? Herkesin cebinde anca ekmek parası. Ne yapacağımızı şaşırdık artık bu 15 bin lirayı artık herkesten yardım bekliyoruz. 2 sefer yakaladılar onu da serbest bıraktılar artık bunun gereği yapılsın. Hırsızları bırakıp bırakıp kapıya koymasınlar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cami detaylar

Dışarda namaz kılınıyor

Halil İbrahim Sarıyiğit