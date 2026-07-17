Osmaniye Öğrencileri YÖK'e Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Osmaniye Öğrencileri YÖK'e Tepki Gösterdi

17.07.2026 12:03
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YÖK, depremzede öğrencilere özel hakları bir yıl uzatırken Osmaniye'yi dışladı, tepkiler büyüdü.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkı YÖK tarafından bir yıl daha uzatıldı. Osmaniye'nin bu kapsama alınmamasına tepki gösteren Eğitim-İş Şube Başkanı Adem Yücel, "Osmaniye'de deprem yaşanmadı mı? Osmaniyeli öğrenciler depremzede değil mi? Aynı felaketi yaşayan öğrenciler arasında hangi bilimsel, hukuki ya da vicdani gerekçeyle ayrım yapılmaktadır?" diye konuştu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki üniversiteler için "özel öğrencilik" hakkını 1 yıl daha uzattı.

Eğitim-İş Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel, depremden etkilenen Osmaniye'nin bu kapsama alınmamasına tepki gösterdi. Osmaniye'nin Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilinen 11 il arasında olduğu, depremde bin 10 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Yücel, "YÖK, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için depremzede üniversite öğrencilerine yönelik özel öğrencilik hakkını yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler için bir yıl daha uzatma kararı, Osmaniye'de büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Osmaniye, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilden biri değil midir? Bin 10 yurttaşını kaybeden, binlerce yapısı yıkılan ya da ağır hasar alan Osmaniye neden bu kararın dışında bırakılmıştır? Osmaniye'de deprem yaşanmadı mı? Osmaniyeli öğrenciler depremzede değil mi? Aynı felaketi yaşayan öğrenciler arasında hangi bilimsel, hukuki ya da vicdani gerekçeyle ayrım yapılmaktadır?" dedi.

"PSİKOLOJİK TRAVMALARLA MÜCADELE EDEN ÖĞRENCİLERİMİZİN YAŞADIKLARI ORTADADIR"

Osmaniye'de deprem etkisinin halen sürdüğüne dikkati çeken Yücel, "Deprem acıyı da yıkımı da mağduriyeti de illere göre ayırmadı. Osmaniye'de yaşamını yitiren bin 10 vatandaşımızın acısı, ağır hasar gören binlerce yapının gerçeği ve hala barınma, ekonomik sıkıntılar ve psikolojik travmalarla mücadele eden öğrencilerimizin yaşadıkları ortadadır. Bugün Osmaniye'nin mağduriyeti sona ermemişken, bu kentin öğrencilerini destek kapsamı dışında bırakmak kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER ARASINDA AYRIM YAPILMASIN"

Osmaniye'nin de içinde bulunduğu tüm deprem illerindeki üniversite öğrencileri özel öğrencilik hakkından eşit biçimde yararlandırılması çağrısında bulunan Yücel, şunları kaydetti:

"Biz ayrıcalık istemiyoruz. Biz yalnızca eşitlik istiyoruz. Depremzede öğrenciler arasında ayrım yapılmamasını, aynı acıyı yaşayan tüm gençlerin eşit haklardan yararlanmasını talep ediyoruz. YÖK Başkanı Sayın Erol Özvar'ın 'Öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için yanlarında olmaya devam edeceğiz' açıklamasını önemsiyoruz. Ancak bu destek Osmaniye'yi kapsamıyorsa eksiktir. Çünkü Osmaniye'nin yaraları henüz sarılmış değildir. Yükseköğretim Kurulu'nu kamuoyuna açık ve gerekçeli bir açıklama yapmaya davet ediyoruz. Osmaniye'nin hangi objektif ölçütlere göre bu uygulamanın dışında bırakıldığı açıklanmalıdır. Eğer ortada bilimsel, hukuki ve nesnel bir gerekçe yoksa, bu karar yeniden değerlendirilmeli ve Osmaniye'de öğrenim gören üniversite öğrencileri de özel öğrencilik hakkı kapsamına derhal alınmalıdır. Buradan Yükseköğretim Kurulu'na açık çağrımızdır: Osmaniye'nin de içinde bulunduğu tüm deprem illerindeki üniversite öğrencileri özel öğrencilik hakkından eşit biçimde yararlandırılmalıdır."

"EŞİT YURTTAŞLIK İLKESİNİ KARARLILIKLA SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Özel öğrencilik hakkının Osmaniye'ye tanınması için mücadele edeceklerini söyleyen Yücel, "Osmaniye'nin hakkını, öğrencilerimizin eğitim hakkını ve eşit yurttaşlık ilkesini kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki adalet, herkese eşit uygulandığında adalettir. Osmaniye'nin hakkı teslim edilmeden, depremin eğitimde açtığı yara kapanmış sayılmaz. Osmaniye unutulamaz, yok sayılamaz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Politika, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye Öğrencileri YÖK'e Tepki Gösterdi - Son Dakika

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