Osmaniye Valiliği önündeki törende Cumhuriyet\'in 103\'üncü yılı coşkuyla kutlandı

OSMANİYE'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Osmaniye Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Garnizon ve 12'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, milletvekilleri, askeri erkan, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tebrikat töreniyle başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Vali Serdengeçti, Cumhuriyet'in milletin feraseti ve cesaretiyle kurulduğunu belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde temelleri milletin feraseti ve cesaretiyle atılan Cumhuriyetimizin bugünlere vusulü, tarihimizin en mühim başarılarından birisidir" dedi. Günün anlam ve önemini anlatan şiirlerin okunmasının ardından öğrenciler, halk oyunları gösterisi sundu. Program, tören geçişinin ardından son buldu.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,