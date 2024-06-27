Osmaniye Valilik Kompleksi ve kız öğrenci yurdu güneşten elektrik üretecek - Son Dakika
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Osmaniye Valilik Kompleksi ve kız öğrenci yurdu güneşten elektrik üretecek

Osmaniye Valilik Kompleksi ve Osmaniye Kız Öğrenci Yurdu'na kurulacak güneş enerjisi santrali ile elektrik üretilecek. Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan ile birlikte Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi çerçevesinde enerji verimliliği çalışmaları yapılan Valilik Kompleksi ve Osmaniye Kız Öğrenci Yurdu'nda incelemelerde bulundu. Hem Valilik binasında hem de Kız Öğrenci Yurdu'nda kurulan güneş enerjisi sistemleri sayesinde elektriğin yüzde 65'i ücretsiz sağlanacak ve enerji tasarrufu sağlanacak. Ayrıca bu çalışma, otoparkın estetik görüntüsünü güzelleştirecek ve güneşin bol olduğu Çukurova'da temiz enerji kullanımını teşvik edecek.

27.06.2024 14:22
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Osmaniye Valilik Kompleksi ve kız öğrenci yurdu güneşten elektrik üretecek

OSMANİYE - Osmaniye Valilik Kompleksi ve Osmaniye Kız Öğrenci Yurdu'na kurulacak güneş enerjisi santrali ile elektrik üretilecek.

Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan ile birlikte Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi çerçevesinde enerji verimliliği çalışmaları yapılan Valilik Kompleksi ve Osmaniye Kız Öğrenci Yurdu'nda incelemelerde bulundu.

İlk olarak Osmaniye Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret eden Vali Yılmaz'a Osmaniye'de enerji verimliliği projesinin uygulandığı binalarda yapılan çalışmalar hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Daire Başkanı Esra Turan Tombak tarafından sunum yapılarak bilgi verildi. Sunumda bina yalıtım uygulaması ve pencere revizyonu, ısıtma-soğutma sistemleri renovasyon uygulamaları, kazanların yenilenmesi, solar termal kollektör sisteminin iyileştirilmesi, aydınlatma seviyelerine uygun led armatörlerle değiştirilmesi, fotovoltaik panel kurulması, bina otomasyon sistemi ve enerji yönetim sisteminin kurulması hakkında detaylı bilgi sunuldu.

Daha sonra yurt binasında ve valilik binası otoparkında kurulan güneş enerjisi sisteminde incelemelerde bulunan Vali Erdinç Yılmaz, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Hem Valiliğimizin çatısında hem otoparkında ayrıca Kız Öğrenci Yurdumuzun çatısında güneş enerjisi sistemi kuruldu. Hem Valiliğimizde hem de Kız Öğrenci Yurdumuzda elektriğin yüzde 65'ini ücretsiz sağlamış oluyoruz, bu enerjinin sağlanmış olması ciddi anlamda bize tasarruf ve katkı sağlamaktadır. Ayrıca yapılan çalışma hem otoparkımızda çok estetik bir görüntü arz ediyor, araçlarımızın dolu, yağmur ve güneşten korunması anlamında otoparkımızı çok güzelleştirdi. Ayrıca çatılarımıza yerleştirildi. Böyle güzel bir çalışmayı Osmaniye'mize kazandıran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, Bakanlığımız personellerine, Sayın Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Bu çalışmadan çok memnun olduk. Temiz bir enerji. İlimiz açısından kıymetli. Güneşin bol olduğu Çukurova'dayız ve güneşten de azami bir şekilde yararlanmış oluyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye Valilik Kompleksi ve kız öğrenci yurdu güneşten elektrik üretecek - Son Dakika

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