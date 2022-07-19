Osmaniye'ye atanan Başsavcı Arısoy, görevine başladı - Son Dakika
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Osmaniye'ye atanan Başsavcı Arısoy, görevine başladı

19.07.2022 08:45
Osmaniye'ye atanan Başsavcı Arısoy, görevine başladı

Hakimler ve Savcılar Kararnamesiyle Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Uygur Kaan Arısoy görevine başladı.

Hakimler ve Savcılar Kararnamesiyle Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Uygur Kaan Arısoy görevine başladı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun son kararnamesiyle, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atanırken, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'na tayin oldu. Arısoy Osmaniye'deki görevine dün itibariyle başladı.

Başsavcı Arısoy, yayımladığı göreve başlama mesajında, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun 19.06.2022 tarih ve 904 sayılı kararıyla Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanmış bulunmaktayım. Çukurova'nın kadim şehri Cebelibereket Vilayeti ve şehitler diyarı Osmaniye'mize hizmet etmenin heyecanı ve gururunu yaşıyorum. Görevim süresince 'Adalet Mülkün Temelidir' düsturu doğrultusunda en iyi şekilde hizmet verme azim ve gayretinde olacağım" ifadelerine yer verdi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Osmaniye, Uygur, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'ye atanan Başsavcı Arısoy, görevine başladı - Son Dakika

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