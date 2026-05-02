Osmanlı Mahallesi\'nin yeni sosyal tesisi mahalleye yeni bir nefes olacak

Osmanlı Mahallesi sakinlerini mutlu edecek güzel bir sosyal tesisi hayata geçirmek üzere olan Melikgazi Belediyesi, mahallede tüm kesime hitap edecek olan tesiste peyzaj çalışmalarına başladı.

İlçenin her mahallesine sosyal yaşam alanları kazandırmaya gayret ettiklerini belirten Başkan Palancıoğlu çalışmaları yerinde inceleyerek, "Eskişehir Bağları Bölgesini kapsayan Selçuklu, Osmanlı ve Danışmentgazi Mahallelerimize birçok alanda yatırım yaptık. Okul, cami, sosyal tesis, akıl küpü kütüphanesi, pazar yeri, park ve yol gibi hizmetlerimizde mahallelerimizde yaşam standartlarını artırıyoruz. Osmanlı Mahallemize güzel bir sosyal tesis kazandırıyoruz. Burada büyük oranda çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Osmanlı Merkez Cami'nin hemen yanına inşa ettiğimiz sosyal tesisimizde çay kahve içilecek. Gençler ve hanımlar, emeklilerimiz buradan hizmet alacak. Bitince mahallede vatandaşlarımızın buluşma noktası olacak ve burada çok güzel etkinlikler düzenlenecek. Gerçekten çok güzel bir tesis oldu. Şimdi peyzajına başlıyoruz. Bu yaz Osmanlı Mahallesi'nde vatandaşlarımız çok güzel zaman geçirecekler. Tesisimiz Osmanlı Mahallemize ve Melikgazi'mize hayırlı olsun. Hayata geçireceğimiz yeni sosyal tesislerle vatandaşlarımıza daha güzel ve yaşanabilir bir Melikgazi sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Osmanlı Mahalle Muhtarı Beytullah Üregen de, emekleri ve mahallesine yapılan hizmetler için Başkan Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti. - KAYSERİ