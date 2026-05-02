Osmanlı Mahallesi'nin yeni sosyal tesisi mahalleye yeni bir nefes olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmanlı Mahallesi'nin yeni sosyal tesisi mahalleye yeni bir nefes olacak

Osmanlı Mahallesi\'nin yeni sosyal tesisi mahalleye yeni bir nefes olacak
02.05.2026 10:25  Güncelleme: 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmanlı Mahallesi sakinlerini mutlu edecek güzel bir sosyal tesisi hayata geçirmek üzere olan Melikgazi Belediyesi, mahallede tüm kesime hitap edecek olan tesiste peyzaj çalışmalarına başladı.

Osmanlı Mahallesi sakinlerini mutlu edecek güzel bir sosyal tesisi hayata geçirmek üzere olan Melikgazi Belediyesi, mahallede tüm kesime hitap edecek olan tesiste peyzaj çalışmalarına başladı.

İlçenin her mahallesine sosyal yaşam alanları kazandırmaya gayret ettiklerini belirten Başkan Palancıoğlu çalışmaları yerinde inceleyerek, "Eskişehir Bağları Bölgesini kapsayan Selçuklu, Osmanlı ve Danışmentgazi Mahallelerimize birçok alanda yatırım yaptık. Okul, cami, sosyal tesis, akıl küpü kütüphanesi, pazar yeri, park ve yol gibi hizmetlerimizde mahallelerimizde yaşam standartlarını artırıyoruz. Osmanlı Mahallemize güzel bir sosyal tesis kazandırıyoruz. Burada büyük oranda çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Osmanlı Merkez Cami'nin hemen yanına inşa ettiğimiz sosyal tesisimizde çay kahve içilecek. Gençler ve hanımlar, emeklilerimiz buradan hizmet alacak. Bitince mahallede vatandaşlarımızın buluşma noktası olacak ve burada çok güzel etkinlikler düzenlenecek. Gerçekten çok güzel bir tesis oldu. Şimdi peyzajına başlıyoruz. Bu yaz Osmanlı Mahallesi'nde vatandaşlarımız çok güzel zaman geçirecekler. Tesisimiz Osmanlı Mahallemize ve Melikgazi'mize hayırlı olsun. Hayata geçireceğimiz yeni sosyal tesislerle vatandaşlarımıza daha güzel ve yaşanabilir bir Melikgazi sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Osmanlı Mahalle Muhtarı Beytullah Üregen de, emekleri ve mahallesine yapılan hizmetler için Başkan Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmanlı Mahallesi'nin yeni sosyal tesisi mahalleye yeni bir nefes olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 10:57:46. #7.13#
SON DAKİKA: Osmanlı Mahallesi'nin yeni sosyal tesisi mahalleye yeni bir nefes olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.