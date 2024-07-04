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Ot yangını köye sıçramadan söndürüldü

SİVAS - Sivas'ın Karaçayır köyünde çıkan ot yangını köye sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın akşam saatlerinde merkeze bağlı Karaçayır köyünde meydana geldi. Köyün üst kısmında dağlık alanda çıkan ot yangınını rüzgarın etkisiyle yaklaşık 5 dekarlık alana yayıldı. Yangını gören çoban durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 dekarlık alana yayılan yangın köye sıçramadan ekipler tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.