Otizm Spor ve Yaşam Evi İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Otizm Spor ve Yaşam Evi İlk Mezunlarını Verdi

İzmit Belediyesi tarafından özel bireyler için hayata geçirilen Otizm Spor ve Yaşam Evi, projenin ilk mezunlarını verdi. Mezuniyet töreninde öğrenciler belgelerini aldı ve eğlenceli bir gün geçirdi.

06.06.2024 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit Belediyesi tarafından özel bireyler için hayata geçirilen Otizm Spor ve Yaşam Evi ilk mezunlarını verdi.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında faaliyete geçen Otizm Spor ve Yaşam Evi, özel bireyleri yaşama dahil etmek adına başlattığı projenin ilk mezunlarını verdi. Hazırlanan mezuniyet töreninde öğrenciler, öğretmenlerinin elinden belgelerini aldı. Tören renkli görüntülere sahne oldu. Mezuniyet töreninin ardından öğrenciler, müzik ve ikramlarla doyasıya eğlendi.

Kocaeli'de bir ilk olmayı başaran ve 18. Yaşama Değer Katanlar - Yerel Yönetim Ödülü'ne layık görülen Otizm Spor ve Yaşam Evi, ailelerin destekçisi olmaya devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

İzmit Belediyesi, Otizm, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Otizm Spor ve Yaşam Evi İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel’e iade-i ziyareti 11 Haziran Salı günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'e iade-i ziyareti 11 Haziran Salı günü gerçekleşecek
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
13:10 Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu
12:38 F-16 alımında imza artık çok yakın ABD Büyükelçisi Flake’den “Büyük adım atıldı“ mesajı F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den "Büyük adım atıldı" mesajı
12:08 İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor
11:54 Galatasaray, Okan Buruk’un sözleşmesini 2 yıl uzattı Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 13:48:37. #1.12#
SON DAKİKA: Otizm Spor ve Yaşam Evi İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement