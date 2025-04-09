Otizmli Çocuklar Göz Doldurdu - Son Dakika
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Otizmli Çocuklar Göz Doldurdu

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Van Büyükşehir Belediyesi, 'Dünya Otizm Farkındalık Ayı' etkinlikleri kapsamında otizmli çocuklar için unutulmaz bir etkinlik düzenledi. Çocuklar geleneksel gölge oyunu, akrobasi ve palyaço gösterileri ile eğlenceli anlar yaşadı.

09.04.2025 16:07  Güncelleme: 16:14
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Otizmli çocuklar gönüllerince eğlendi

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, 'Dünya Otizm Farkındalık Ayı' etkinlikleri kapsamında otizmli çocukların toplumda daha fazla yer almaları ve kaynaşma sağlamak amacıyla kapsamlı bir etkinlik düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışması ile Hacıbekir Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, çocuklara geleneksel Türk gölge oyunu Hacivat ve Karagöz, akrobasi ve palyaço gösterileri izletildi. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığınca organize edilen etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, etkinliğe katılan çocuklar ise hem eğlenceli vakit geçirdi hem de sosyal etkileşimlerini arttırarak otizmli arkadaşları ile kaynaşma fırsatı buldu. Çocukların doyasıya eğlendiği gösterilerin ardından yüz boyama etkinliği de yapıldı.

Ailelerin büyük beğenisini toplayan etkinlik, çeşitli ikramların ardından sonra erdi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Otizmli Çocuklar Göz Doldurdu - Son Dakika

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