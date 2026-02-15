Otlukbeli İlçesi Kültür ve Yardımlaşma Derneği açıldı

Otlukbeli İlçesi Kültür ve Yardımlaşma Derneği düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış programına Milletvekilleri, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve il protokol üyeleri katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Bekir Aksun, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendirecek olan derneğin; kültürel değerlerin yaşatılmasına, yardımlaşma ve kardeşlik bağlarının pekişmesine önemli katkılar sunacağına inandığını ifade etti.

Başkan Aksun, bu oluşumda emeği geçen ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, derneğin Otlukbeli'ne hayırlı olmasını temenni etti. - ERZİNCAN