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Oto faresi güvenlik kameralarına yakalandı - Son Dakika
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Oto faresi güvenlik kameralarına yakalandı

Eskişehir'de bir araçtan hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kameralarına saniye saniye yakalandı. Şahıs, aracın bagajını kontrol ettikten sonra araca girmeyi başardı ve o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Oto faresi güvenlik kameralarına yakalandı
26.12.2023 - 22:30,  Güncelleme: 22:30
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Oto faresi güvenlik kameralarına yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir araçtan hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kameralarına saniye saniye yakalandı.

Olay önceki gece Esentepe Mahallesi Çifteler Sokak üzerinde saat 04.17 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokaktan geçen kapüşonlu bir şahıs, park halindeki aracın bagaj kapağının açık olduğunu farketti. Aracı gözüne kestiren şahıs, tekrardan aracın bulunduğu konuma gelerek, bagaj kapağını kontrol etti. Bagajın açıldığını fark eden şahıs, diğer kapıları da kontrol etti. Otomobilin başında bir süre vakit geçiren hırsız araca şoför mahallinden giremeyince sağ ön kapı ile bir süre uğraştıktan sonra araca girmeyi başardı. Şahsın oto teyp hırsızlığı yaptığı öğrenilirken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA
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